Монастырский: 70% сообщений о минировании поступают из России и Беларуси

Министр отметил, что такие псевдоминирования все чаще используются как инструмент гибридной войны.

"Прежде всего хочу сказать, что все, более 500 сообщений, оказались фейковыми. К сожалению, это означает, что минимизировать их в ближайшее время будет очень непросто, потому что это действительно один из инструментов гибридной войны", - подчеркнул Монастырский.

По данным представителей киберполиции, около 70% таких сообщений поступают либо с оккупированных территорий, либо из РФ. Также ложную информацию получали с Беларуси, а лишь одно сообщение - с территории Украины. Уточняют, что это не только звонки, но и сообщения по электронной почте.

"Очень сложно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ", - рассказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что в Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.