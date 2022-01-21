За волной псевдоминований по всей стране стоит Россия, - СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что "за волной псевдоминований по всей стране стоит РФ, которая пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри". Большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину", - говорится в сообщении ведомства.

Если в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Национальной полицией и представителями других правоохранительных ведомств активно противодействует таким проявлениям: с начала 2021 установлено 313 человек, которые осуществили псевдоминирование.

"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна - создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции - реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", - заявили в СБУ.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые "действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия".

"Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этими принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - уточняют в СБУ.

Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами, в том числе.