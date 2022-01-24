Монастирський: 70% повідомлень про мінування надходять з Росії та Білорусі

Міністр зазначив, що такі псевдозамінування дедалі частіше використовуються як інструмент гібридної війни.

"Насамперед хочу сказати, що всі, понад 500 повідомлень, виявилися фейковими. На жаль, це означає, що мінімізувати їх найближчим часом буде дуже непросто, тому що це справді один із інструментів гібридної війни", - наголосив Монастирський.

За даними представників кіберполіції, близько 70% таких повідомлень надходять або з окупованих територій, або з РФ. Також хибну інформацію отримували з Білорусі, а лише одне повідомлення - з території України. Уточнюють, що це не лише дзвінки, а й повідомлення електронною поштою.

"Дуже складно встановити суб'єкта, який направив це повідомлення, тому що часто ми доходимо до певної межі. Наприклад, IP адреса, яка прив'язана до електронної пошти і знаходиться на території РФ", - розповів Монастирський.

Глава МВС зазначив, що в Україні до таких правопорушень часто причетні неповнолітні. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.