Монастирський розповів про знайдені тіла замучених окупантами жителів Херсонської області

Чиновник зазначив, що зараз проводяться роботи з ексгумації у місцях поховань убитих загарбниками жителів регіону.

Як заявив Монастирський, наразі вже вдалося виявити 63 тіла на всій території Херсонської області, проте "ми маємо розуміти, що пошуки тільки почалися".

"Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць тортур і поховань жертв таких злочинів", - наголосив глава МВС.

Так, правоохоронцями вже було виявлено 11 місць, де росіяни утримували людей, із них 4 "мають ознаки катівень".

"Загалом порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів", - поінформував Монастирський.