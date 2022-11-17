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Монастирський розповів про знайдені тіла замучених окупантами жителів Херсонської області

Фото: Денис Монастирський, голова МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На нещодавно звільненій території в Херсонській області було виявлено понад 60 тіл загиблих громадян зі слідами тортур, закатованих російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чиновник зазначив, що зараз проводяться роботи з ексгумації у місцях поховань убитих загарбниками жителів регіону.

Як заявив Монастирський, наразі вже вдалося виявити 63 тіла на всій території Херсонської області, проте "ми маємо розуміти, що пошуки тільки почалися".

"Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць тортур і поховань жертв таких злочинів", - наголосив глава МВС.

Так, правоохоронцями вже було виявлено 11 місць, де росіяни утримували людей, із них 4 "мають ознаки катівень".

"Загалом порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів", - поінформував Монастирський.

Раніше повідомлялося, що СБУ виявила у звільненому Херсоні чергову катівню російських окупантів. У них загарбники утримали патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Також перед цим у звільненій Снігурівці теж знайшли катівню, яку облаштували російські солдати.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниХерсонська областьДенис МонастирськийВійна Росії проти України