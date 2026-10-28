У Монако затримали українця через смерть члена княжої родини, - ЗМІ

Українця затримали в Монако після загибелі 29-річного Антуана де Массі, онука принцеси Антуанетти. Його підозрюють у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як зазначає видання, тіло Антуана де Массі знайшли на платформі в районі Ларвотто біля моря.
За даними розтину, причиною смерті стало падіння з висоти 13 метрів з бульвару Ларвотто на розділювальну смугу.
За інформацією джерел, напередодні ввечері загиблого бачили біля нічного клубу, коли він виходив, хитаючись і тримаючись за чоловіка.
Княжий палац висловив глибокий смуток через трагедію.
Правоохоронці затримали 42-річного громадянина України, який проживає в князівстві вже тридцять років.
Йому офіційно висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги особі в небезпеці.
Під час допитів підозрюваний повністю заперечував свою причетність до злочину і наразі відмовляється відповідати на запитання слідчого судді.
Судове розслідування має встановити точну послідовність подій, що призвели до падіння та загибелі члена князівської родини Монако.
Нагадаємо, що це не перший резонансний інцидент за участю українців у Монако.
Раніше правоохоронці розслідували справу про вбивство Анастасії Березовської та замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва, у причетності до якого підозрювали військовослужбовця ГУР та колишнього працівника СБУ.
Тоді фахівцям СБУ вдалося відновити ключовий доказ - відеозаіз із камери спостереження біля місця замаху на Єрмолаєва у Монако, яке організатори намагалися знищити.