У Монако затримали українця через смерть члена княжої родини, - ЗМІ

Як зазначає видання, тіло Антуана де Массі знайшли на платформі в районі Ларвотто біля моря.

За даними розтину, причиною смерті стало падіння з висоти 13 метрів з бульвару Ларвотто на розділювальну смугу.

За інформацією джерел, напередодні ввечері загиблого бачили біля нічного клубу, коли він виходив, хитаючись і тримаючись за чоловіка.

Княжий палац висловив глибокий смуток через трагедію.

Правоохоронці затримали 42-річного громадянина України, який проживає в князівстві вже тридцять років.

Йому офіційно висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги особі в небезпеці.

Під час допитів підозрюваний повністю заперечував свою причетність до злочину і наразі відмовляється відповідати на запитання слідчого судді.

Судове розслідування має встановити точну послідовність подій, що призвели до падіння та загибелі члена князівської родини Монако.