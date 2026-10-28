В Монако задержали украинца из-за смерти члена княжеской семьи, - СМИ

Как отмечает издание, тело Антуана де Масси обнаружили на платформе в районе Ларвотто у моря.

По данным вскрытия, причиной смерти стало падение с высоты 13 метров с бульвара Ларвотто на разделительную полосу.

По информации источников, накануне вечером погибшего видели возле ночного клуба, когда он выходил, шатаясь и держась за мужчину.

Княжеский дворец выразил глубокую грусть из-за трагедии.

Правоохранители задержали 42-летнего гражданина Украины, проживающего в княжестве уже тридцать лет.

Ему официально предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве и неоказании помощи лицу в опасности.

Во время допросов подозреваемый полностью отрицал свою причастность к преступлению и отказывается отвечать на вопросы следователя судьи.

Судебное расследование должно установить точную последовательность событий, повлекших за собой падение и гибель члена княжеской семьи Монако.