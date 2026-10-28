В Монако задержали украинца из-за смерти члена княжеской семьи, - СМИ

Украинца задержали в Монако после гибели 29-летнего Антуана де Масси, внука принцессы Антуанетты. Его подозревают в непреднамеренном убийстве и неоказании помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Как отмечает издание, тело Антуана де Масси обнаружили на платформе в районе Ларвотто у моря.
По данным вскрытия, причиной смерти стало падение с высоты 13 метров с бульвара Ларвотто на разделительную полосу.
По информации источников, накануне вечером погибшего видели возле ночного клуба, когда он выходил, шатаясь и держась за мужчину.
Княжеский дворец выразил глубокую грусть из-за трагедии.
Правоохранители задержали 42-летнего гражданина Украины, проживающего в княжестве уже тридцать лет.
Ему официально предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве и неоказании помощи лицу в опасности.
Во время допросов подозреваемый полностью отрицал свою причастность к преступлению и отказывается отвечать на вопросы следователя судьи.
Судебное расследование должно установить точную последовательность событий, повлекших за собой падение и гибель члена княжеской семьи Монако.
Напомним, что это не первый резонансный инцидент с участием украинцев в Монако.
Ранее правоохранители расследовали дело об убийстве Анастасии Березовской и покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, в причастности к которому подозревали военнослужащего ГУР и бывшего работника СБУ.
Тогда специалистам СБУ удалось восстановить ключевое доказательство - видеоза из камеры наблюдения у места покушения на Ермолаева в Монако, которое организаторы пытались уничтожить.