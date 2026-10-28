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В Монако задержали украинца из-за смерти члена княжеской семьи, - СМИ

20:22 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Монако взяли под стражу украинца по делу о загадочной смерти (Getty Images)

Украинца задержали в Монако после гибели 29-летнего Антуана де Масси, внука принцессы Антуанетты. Его подозревают в непреднамеренном убийстве и неоказании помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечает издание, тело Антуана де Масси обнаружили на платформе в районе Ларвотто у моря.

По данным вскрытия, причиной смерти стало падение с высоты 13 метров с бульвара Ларвотто на разделительную полосу.

По информации источников, накануне вечером погибшего видели возле ночного клуба, когда он выходил, шатаясь и держась за мужчину.

Княжеский дворец выразил глубокую грусть из-за трагедии.

Правоохранители задержали 42-летнего гражданина Украины, проживающего в княжестве уже тридцать лет.

Ему официально предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве и неоказании помощи лицу в опасности.

Во время допросов подозреваемый полностью отрицал свою причастность к преступлению и отказывается отвечать на вопросы следователя судьи.

Судебное расследование должно установить точную последовательность событий, повлекших за собой падение и гибель члена княжеской семьи Монако.

Напомним, что это не первый резонансный инцидент с участием украинцев в Монако.

Ранее правоохранители расследовали дело об убийстве Анастасии Березовской и покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, в причастности к которому подозревали военнослужащего ГУР и бывшего работника СБУ.

Тогда специалистам СБУ удалось восстановить ключевое доказательство - видеоза из камеры наблюдения у места покушения на Ермолаева в Монако, которое организаторы пытались уничтожить.

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