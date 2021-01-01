Монако ограничивает посещение ресторанов из-за французских туристов

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Правительство Монако временно ограничит доступ к ресторанам из-за наплыва французских туристов. Посещать их смогут только жители княжества и лица, которые работают в Монако.

Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, в Монако возле французской Ниццы, рестораны и кафе остаются открытыми, несмотря на пандемию коронавируса. Как следствие, немало французов из близлежащих районов начали ехать туда, поскольку во Франции все заведения из-за эпидемии закрыты минимум до 20 января.

"Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию в департаменте Приморские Альпы, граничащего с княжеством, нам приходится адаптировать правила, которые сейчас действуют в Монако", - говорится в сообщении.

Таким образом, со 2 января попасть в рестораны смогут только лица, которые проживают или работают на территории княжества и могут это подтвердить.

Напомним, во Франции за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь следили 100 тысяч правоохранителей. Там в праздничный вечер выходить из дома без уважительной причины было нельзя.

РБК-Украина писало, что в одном из самых густонаселенных индийских городов Дели власти запретили массовые празднования Нового года, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.