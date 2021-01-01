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Монако обмежує відвідування ресторанів через французьких туристів

Монако, П'ятниця 01 січня 2021 12:50
Монако обмежує відвідування ресторанів через французьких туристів
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Уряд Монако тимчасово обмежить доступ до ресторанів через наплив французьких туристів. Відвідувати їх зможуть лише мешканці князівства та особи, які працюють у Монако.

Про це повідомляє BFMTV.

Як повідомляється, у Монако поблизу французької Ніцци, ресторани й кафе залишаються відкритими, попри пандемію коронавірусу. Як наслідок, чимало французів з прилеглих районів почали їхати туди, оскільки у Франції всі заклади через епідемію зачинені щонайменш до 20 січня.

"З огляду на несприятливу епідемічну ситуацію у департаменті Приморські Альпи, що межує з князівством, нам доводиться адаптувати правила, які наразі діють у Монако", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з 2 січня потрапити у ресторани зможуть лише особи, які проживають або працюють на території князівства та можуть це підтвердити.

Нагадаємо, у Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежили 100 тисяч правоохоронців. Там у святковий вечір виходити з дому без поважної причини було не можна.

Також РБК-Україна писало, що в одному з найбільш густонаселених індійських міст Делі влада заборонила масові святкування Нового року, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.

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