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Комендантский час во Франции будут контролировать 100 тысяч полицейских

Париж, Четверг 31 декабря 2020 14:23
Комендантский час во Франции будут контролировать 100 тысяч полицейских
Фото: полиция Франции (flickr Police Nationale)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь будут следить более 100 тысяч правоохранителей. В праздничный вечер выходить из дома без уважительной причины нельзя.

Об этом сообщает Le Figaro.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен просит граждан обратить особое внимание на большие вечеринки, что сейчас запрещено, а также - противодействовать хулиганским поджогам автомобилей и другому вандализму.

За порядком на улицах будут следить минимум 100 тысяч полицейских, с усиленным контролем в центре городов.

Согласно обновленным карантинным правилам во Франции, можно собираться компаниями не более 6 человек.

Напомним, во Франции подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

Также в Германии был зафиксирован первый случай заражения мутировавшим типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании.

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Новости Украины В мире комендантский часФранция

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