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ВНО состоится, несмотря на коронавирус, - МОН

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 09:22
ВНО состоится, несмотря на коронавирус, - МОН
Фото: заместитель министра образования Егор Стадный (скриншот видео)

На этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания

Несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, Министерство образования и науки (МОН) планирует провести нынешнее Внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный в своем Facebook.

Стадный заявил, что уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания для всех абитуриентов.

“Коллеги, друзья, нынешнее ЗНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЕФВВ за различных вариантов развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, - написал заместитель министра.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в связи с введением в Украине карантина из-за коронавируса. Отмечается, что участникам пробного ЗНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами.

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