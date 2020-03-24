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ЗНО відбудеться, попри коронавірус, - МОН

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 09:22
ЗНО відбудеться, попри коронавірус, - МОН
Фото: заступник міністра освіти Єгор Стадний (скріншот відео)

Цього тижня МОН повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання

Попри обмеження через поширення коронавірусної інфекції, Міністерство освіти і науки (МОН) планує провести цьогорічне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний у своєму Facebook.

Стадний заявив, що вже цього тижня МОН повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання для всіх абітурієнтів.

“Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову”, - написав заступник міністра.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у зв'язку з введенням в Україні карантину через коронавірус. Зазначається, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами.

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