МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн": з якою метою
Міністерство освіти і науки (МОН) запускає нову гарячу лінію під назвою "Школа офлайн". Її основне завдання - надати інформацію про освітню політику з метою повернення учнів до очного навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу МОН.
Гаряча лінія була створена для батьків, школярів, освітніх управлінців, вчителів представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
На гарячій лінії можна дізнатись про:
- види навчання у новому навчальному році (очна, змішана та дистанційна форма);
- особливості освіти для дітей, які були переміщені через агресію Росії;
- організацію навчання для учнів, які знаходяться за кордоном;
- роботу дистанційних шкіл;
- навчання на тимчасово окупованих територіях;
- можливості для викладачів дистанційних шкіл.
Як звернутися на гарячу лінію:
- зателефонуйте за номером 1545 з мобільного або стаціонарного телефону;
- виберіть у голосовому меню кнопку 5;
- підключіться до оператора та озвучте своє питання
Графік роботи:
- понеділок - четвер: з 9:00 до 17:00;
- п’ятниця: з 9:00 до 16:00.
"Запуск гарячої лінії "Школа офлайн" є важливим кроком у забезпеченні прозорості освітньої політики та підтримки всіх учасників освітнього процесу в період переходу до очного навчання", - пише МОН.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів нещодавно визначився з початком та кінцем нового навчального року в загальних середніх школах.
У червні МОН рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.
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