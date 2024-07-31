МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн": з якою метою

Міністерство освіти і науки (МОН) запускає нову гарячу лінію під назвою "Школа офлайн". Її основне завдання - надати інформацію про освітню політику з метою повернення учнів до очного навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу МОН.

"Запуск гарячої лінії "Школа офлайн" є важливим кроком у забезпеченні прозорості освітньої політики та підтримки всіх учасників освітнього процесу в період переходу до очного навчання", - пише МОН.

Як звернутися на гарячу лінію:

На гарячій лінії можна дізнатись про:

Гаряча лінія була створена для батьків, школярів, освітніх управлінців, вчителів представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів нещодавно визначився з початком та кінцем нового навчального року в загальних середніх школах.

У червні МОН рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

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