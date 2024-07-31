МОН запустило горячую линию "Школа офлайн": с какой целью

Министерство образования и науки (МОН) запускает новую горячую линию под названием "Школа офлайн". Ее основная задача - предоставить информацию об образовательной политике с целью возвращения учеников к очному обучению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Запуск горячей линии "Школа офлайн" является важным шагом в обеспечении прозрачности образовательной политики и поддержки всех участников образовательного процесса в период перехода к очному обучению", - пишет МОН.

На горячей линии можно узнать о:

Горячая линия была создана для родителей, школьников, образовательных управленцев, учителей представители органов местного самоуправления и общественных организаций.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что Кабинет Министров недавно определился с началом и концом нового учебного года в общих средних школах.

В июне МОН рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

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