МОН запустило горячую линию "Школа офлайн": с какой целью
Министерство образования и науки (МОН) запускает новую горячую линию под названием "Школа офлайн". Ее основная задача - предоставить информацию об образовательной политике с целью возвращения учеников к очному обучению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Горячая линия была создана для родителей, школьников, образовательных управленцев, учителей представители органов местного самоуправления и общественных организаций.
На горячей линии можно узнать о:
- видах обучения в новом учебном году (очная, смешанная и дистанционная форма);
- особенностях образования для детей, которые были перемещены из-за агрессии России;
- организации обучения для учеников, которые находятся за рубежом;
- работу дистанционных школ;
- обучение на временно оккупированных территориях;
- возможности для преподавателей дистанционных школ.
Как обратиться на горячую линию:
- позвоните по номеру 1545 с мобильного или стационарного телефона;
- выберите в голосовом меню кнопку 5;
- подключитесь к оператору и озвучьте свой вопрос
График работы:
- понедельник - четверг: с 9:00 до 17:00;
- пятница: с 9:00 до 16:00.
"Запуск горячей линии "Школа офлайн" является важным шагом в обеспечении прозрачности образовательной политики и поддержки всех участников образовательного процесса в период перехода к очному обучению", - пишет МОН.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что Кабинет Министров недавно определился с началом и концом нового учебного года в общих средних школах.
В июне МОН рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.
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