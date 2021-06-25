МОН запускает горячую линию для поступающих: когда она заработает

Министерство образования и науки Украины организует работу горячей линии для консультирования по вопросам поступления в учреждения высшего образования и возможных фактов нарушения законодательства. Горячая линия начнет работу 29 июня и будет работать следующие две недели до 13 августа.
Об этом пишет пресс-служба МОН.
Как отмечается на сайте министерства:
Детям, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории Украины могут обратиться с вопросом к каналам связи Viber, Whatsapp, Telegram по номеру +38 098 079 69 73. Для людей с нарушением слуха можно обратиться к вышеназванным каналам связи по номеру +38 095 200 85 73.
Вопросы по общему среднему образованию можно задать по телефонам:
По технической консультации по вопросам регистрации электронных кабинетов и подачи электронных заявлений можно обращаться в ГП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-вс 09:00-15:00) по телефонам и почте:
+38 (044) 290-18-13;
+38 (095) 281-13-54;
+38 (067) 551-24-74;
+38 (093) 342-38-63;
В случае выявления нарушений законодательства в сфере образования необходимо обратиться к горячей линии Государственной службы качества образования Украины по телефонам: