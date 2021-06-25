МОН запускає гарячу лінію для вступників: коли вона запрацює

Міністерство освіти та науки України організовує роботу гарячої лінії для консультування з питань вступу до закладів вищої та передвищої освіти й можливих фактів порушення законодавства. Гаряча лінія розпочне роботу 29 червня та працюватиме наступні майже два місяці до 13 серпня.
Про це пише пресслужба МОН.
Як зазначається на сайті міністерства:
Діти, які наразі перебувають на непідконтрольній території України також можуть звернутися з питанням до каналів зв’язку Viber, Whatsapp, Telegram за номером +38 098 079 69 73. Для людей з порушенням слуху можна звернутися до вищезгаданих каналів зв’язку за номером +38 095 200 85 73.
Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами:
Щодо технічної консультації стосовно питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв, можна звертатися до ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00) за телефонами й поштою:
+38 (044) 290-18-13;
+38 (095) 281-13-54;
+38 (067) 551-24-74;
+38 (093) 342-38-63;
У випадку виявлення порушень законодавства у сфері освіти необхідно звернутися до гарячої лінії Державної служби якості освіти України за телефонами: