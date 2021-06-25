МОН запускає гарячу лінію для вступників: коли вона запрацює

Як зазначається на сайті міністерства:

консультативні телефони працюватимуть за безкоштовним номером: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний);

електронна пошта vstup2021@mon.gov.ua також працюватиме задля оперативного надання відповідей на звернення громадян;

особистий прийом громадян відбуватиметься за адресою м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

за телефоном 1545 можна звернутися з питанням до урядової гарячої лінії;

у випадку питань щодо осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України АР Криму, міста Севастополь та Донбасу, необхідно телефонувати за безкоштовним номером 0-800-504-425 (пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00 до 17:00).

Діти, які наразі перебувають на непідконтрольній території України також можуть звернутися з питанням до каналів зв’язку Viber, Whatsapp, Telegram за номером +38 098 079 69 73. Для людей з порушенням слуху можна звернутися до вищезгаданих каналів зв’язку за номером +38 095 200 85 73.

Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами:

(044) 481-47-66;

(044) 481-47-67;

Щодо технічної консультації стосовно питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв, можна звертатися до ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00) за телефонами й поштою:

У випадку виявлення порушень законодавства у сфері освіти необхідно звернутися до гарячої лінії Державної служби якості освіти України за телефонами: