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МОН запускає гарячу лінію для вступників: коли вона запрацює

Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти та науки України організовує роботу гарячої лінії для консультування з питань вступу до закладів вищої та передвищої освіти й можливих фактів порушення законодавства. Гаряча лінія розпочне роботу 29 червня та працюватиме наступні майже два місяці до 13 серпня.

Про це пише пресслужба МОН.

Як зазначається на сайті міністерства:

  • консультативні телефони працюватимуть за безкоштовним номером: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний);
  • електронна пошта vstup2021@mon.gov.ua також працюватиме задля оперативного надання відповідей на звернення громадян;
  • особистий прийом громадян відбуватиметься за адресою м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).
  • за телефоном 1545 можна звернутися з питанням до урядової гарячої лінії;
  • у випадку питань щодо осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України АР Криму, міста Севастополь та Донбасу, необхідно телефонувати за безкоштовним номером 0-800-504-425 (пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00 до 17:00).

Діти, які наразі перебувають на непідконтрольній території України також можуть звернутися з питанням до каналів зв’язку Viber, Whatsapp, Telegram за номером +38 098 079 69 73. Для людей з порушенням слуху можна звернутися до вищезгаданих каналів зв’язку за номером +38 095 200 85 73.

Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами:

  • (044) 481-47-66;
  • (044) 481-47-67;

Щодо технічної консультації стосовно питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв, можна звертатися до ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00) за телефонами й поштою:

У випадку виявлення порушень законодавства у сфері освіти необхідно звернутися до гарячої лінії Державної служби якості освіти України за телефонами:

  • (044) 236-33-58;
  • (044) 236-34-31.

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