МОН запускает горячую линию для поступающих: когда она заработает

Министерство образования и науки Украины организует работу горячей линии для консультирования по вопросам поступления в учреждения высшего образования и возможных фактов нарушения законодательства. Горячая линия начнет работу 29 июня и будет работать следующие две недели до 13 августа.

Об этом пишет пресс-служба МОН.

Как отмечается на сайте министерства:

консультативные телефоны будут работать по бесплатному номеру: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-вс выходной);

электронная почта vstup2021@mon.gov.ua также будет работать для оперативного предоставления ответов на обращения граждан;

личный прием граждан будет проходить по адресу г. Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-вс выходной).

по телефону 1545 можно обратиться с вопросом к правительственной горячей линии;

в случае вопросов относительно лиц, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым, города Севастополь и Донбасса, необходимо звонить по бесплатному номеру 0-800-504-425 (пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00 до 17:00).

Детям, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории Украины могут обратиться с вопросом к каналам связи Viber, Whatsapp, Telegram по номеру +38 098 079 69 73. Для людей с нарушением слуха можно обратиться к вышеназванным каналам связи по номеру +38 095 200 85 73.

Вопросы по общему среднему образованию можно задать по телефонам:

(044) 481-47-66;

(044) 481-47-67;

По технической консультации по вопросам регистрации электронных кабинетов и подачи электронных заявлений можно обращаться в ГП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-вс 09:00-15:00) по телефонам и почте:

В случае выявления нарушений законодательства в сфере образования необходимо обратиться к горячей линии Государственной службы качества образования Украины по телефонам: