МОН запускает горячую линию для поступающих: когда она заработает
Министерство образования и науки Украины организует работу горячей линии для консультирования по вопросам поступления в учреждения высшего образования и возможных фактов нарушения законодательства. Горячая линия начнет работу 29 июня и будет работать следующие две недели до 13 августа.
Об этом пишет пресс-служба МОН.
Как отмечается на сайте министерства:
- консультативные телефоны будут работать по бесплатному номеру: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-вс выходной);
- электронная почта vstup2021@mon.gov.ua также будет работать для оперативного предоставления ответов на обращения граждан;
- личный прием граждан будет проходить по адресу г. Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-вс выходной).
- по телефону 1545 можно обратиться с вопросом к правительственной горячей линии;
- в случае вопросов относительно лиц, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым, города Севастополь и Донбасса, необходимо звонить по бесплатному номеру 0-800-504-425 (пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00 до 17:00).
Детям, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории Украины могут обратиться с вопросом к каналам связи Viber, Whatsapp, Telegram по номеру +38 098 079 69 73. Для людей с нарушением слуха можно обратиться к вышеназванным каналам связи по номеру +38 095 200 85 73.
Вопросы по общему среднему образованию можно задать по телефонам:
- (044) 481-47-66;
- (044) 481-47-67;
По технической консультации по вопросам регистрации электронных кабинетов и подачи электронных заявлений можно обращаться в ГП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-вс 09:00-15:00) по телефонам и почте:
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+38 (044) 290-18-13;
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+38 (095) 281-13-54;
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+38 (067) 551-24-74;
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+38 (093) 342-38-63;
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В случае выявления нарушений законодательства в сфере образования необходимо обратиться к горячей линии Государственной службы качества образования Украины по телефонам:
- (044) 236-33-58;
- (044) 236-34-31.