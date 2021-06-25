МОН запускає гарячу лінію для вступників: коли вона запрацює
Міністерство освіти та науки України організовує роботу гарячої лінії для консультування з питань вступу до закладів вищої та передвищої освіти й можливих фактів порушення законодавства. Гаряча лінія розпочне роботу 29 червня та працюватиме наступні майже два місяці до 13 серпня.
Про це пише пресслужба МОН.
Як зазначається на сайті міністерства:
- консультативні телефони працюватимуть за безкоштовним номером: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний);
- електронна пошта vstup2021@mon.gov.ua також працюватиме задля оперативного надання відповідей на звернення громадян;
- особистий прийом громадян відбуватиметься за адресою м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).
- за телефоном 1545 можна звернутися з питанням до урядової гарячої лінії;
- у випадку питань щодо осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України АР Криму, міста Севастополь та Донбасу, необхідно телефонувати за безкоштовним номером 0-800-504-425 (пн-чт 9:00-18:00; пт 9:00 до 17:00).
Діти, які наразі перебувають на непідконтрольній території України також можуть звернутися з питанням до каналів зв’язку Viber, Whatsapp, Telegram за номером +38 098 079 69 73. Для людей з порушенням слуху можна звернутися до вищезгаданих каналів зв’язку за номером +38 095 200 85 73.
Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами:
- (044) 481-47-66;
- (044) 481-47-67;
Щодо технічної консультації стосовно питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв, можна звертатися до ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00) за телефонами й поштою:
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+38 (044) 290-18-13;
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+38 (095) 281-13-54;
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+38 (067) 551-24-74;
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+38 (093) 342-38-63;
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У випадку виявлення порушень законодавства у сфері освіти необхідно звернутися до гарячої лінії Державної служби якості освіти України за телефонами:
- (044) 236-33-58;
- (044) 236-34-31.