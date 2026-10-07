МОН запроваджує нові свідоцтва досягнень для 5-9 класів: що зміниться для школярів

Що міститиме свідоцтво досягнень

МОН винесло на громадське обговорення проєкт примірної форми свідоцтва досягнень учнів 5-9 класів та методичний коментар щодо його заповнення.

Документ пропонують поділити на п'ять розділів:

"Результати навчання" - семестрові та річні оцінки з обов'язкових і вибіркових освітніх компонентів;

- семестрові та річні оцінки з обов'язкових і вибіркових освітніх компонентів; "Характеристика навчальної діяльності" - зворотний зв'язок і рекомендації від класного керівника щодо навчальних дій учня;

- зворотний зв'язок і рекомендації від класного керівника щодо навчальних дій учня; "Інформація про навчальний поступ" - короткі предметні коментарі вчителів за кожен рік навчання;

- короткі предметні коментарі вчителів за кожен рік навчання; "Державна підсумкова атестація" - для учнів 9 класу у випадках, передбачених законодавством;

- для учнів 9 класу у випадках, передбачених законодавством; "Рішення педагогічної ради".

До проєкту також додали методичний коментар із поясненнями щодо заповнення кожного розділу та прикладами.

Коли можуть запровадити нову форму

МОН пропонує вводити обов'язкове заповнення свідоцтва поетапно, щоб педагоги могли підготуватися, а розробники електронних журналів - адаптувати свої системи.

У 2026-2027 навчальному році обов'язковими будуть три розділи:

"Результати навчання";

"Характеристика навчальної діяльності";

"Рішення педагогічної ради".

Із 1 вересня 2027 року обов'язковими мають стати всі розділи свідоцтва. Водночас розділ про державну підсумкову атестацію заповнюватимуть з урахуванням умов, визначених законодавством.

Навіщо потрібне нове свідоцтво

Проєкт розробили в межах реформи "Нова українська школа". МОН зазначає, що оцінювання має відображати розвиток компетентностей учнів, зокрема їхню здатність застосовувати набуті знання та вміння.

Єдина структура документа має допомогти школам використовувати спільні підходи до відображення результатів навчання. Для учнів і батьків це має зробити інформацію про навчальний поступ зрозумілішою, а розробникам електронних журналів - спростити налаштування формування свідоцтва.

МОН запрошує долучитися до обговорення

Міністерство пропонує педагогам, керівникам шкіл, батькам та іншим зацікавленим учасникам надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту.

Зокрема, МОН цікавлять пропозиції щодо формулювань, додаткових прикладів, зрозумілості документа для учнів і батьків та підготовки, яка буде потрібна вчителям для роботи з новою формою.

Зауваження можна надсилати на електронну адресу: yevhenii.simenyk@mon.gov.ua до 21 жовтня 2026 року.