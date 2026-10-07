МОН вводит новые свидетельства достижений для 5-9 классов: что изменится для школьников

Министерство образования и науки Украины предлагает ввести единую форму свидетельства достижений для учеников 5-9 классов. Документ должен отражать не только оценки, но и учебное продвижение и развитие компетентностей школьников.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
МОН вынесло на общественное обсуждение проект примерной формы свидетельства достижений учеников 5-9 классов и методический комментарий по его заполнению.
Документ предлагают разделить на пять разделов:
К проекту также добавили методический комментарий с пояснениями по заполнению каждого раздела и примерами.
МОН предлагает вводить обязательное заполнение свидетельства поэтапно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов - адаптировать свои системы.
В 2026-2027 учебном году обязательными будут три раздела:
С 1 сентября 2027 года обязательными должны стать все разделы свидетельства. В то же время раздел о государственной итоговой аттестации будет заполнен с учетом условий, определенных законодательством.
Проект был разработан в рамках реформы "Новая украинская школа". МОН отмечает, что оценка должна отражать развитие компетентностей учеников, в частности, их способность применять приобретенные знания и умения.
Единая структура документа должна помочь школам использовать общие подходы к отображению результатов обучения. Для учеников и родителей это должно сделать информацию об учебном продвижении более понятной, а разработчикам электронных журналов - упростить настройку формирования свидетельства.
Министерство предлагает педагогам, руководителям школ, родителям и другим заинтересованным участникам присылать свои замечания и предложения к проекту.
В частности, МОН интересуют предложения по формулировкам, дополнительным примерам, понятности документа для учеников и родителей и подготовки, которая потребуется учителям для работы с новой формой.
Замечания можно присылать по электронному адресу: yevhenii.simenyk@mon.gov.ua до 21 октября 2026 года.
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