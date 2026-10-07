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МОН вводит новые свидетельства достижений для 5-9 классов: что изменится для школьников

18:39 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Министерство образования и науки Украины предлагает ввести единую форму свидетельства достижений для учеников 5-9 классов. Документ должен отражать не только оценки, но и учебное продвижение и развитие компетентностей школьников.

Что будет содержать свидетельство достижений

МОН вынесло на общественное обсуждение проект примерной формы свидетельства достижений учеников 5-9 классов и методический комментарий по его заполнению.

Документ предлагают разделить на пять разделов:

  • "Результаты обучения" - семестровые и годовые оценки по обязательным и выборочным образовательным компонентам;
  • "Характеристика учебной деятельности" - обратная связь и рекомендации от классного руководителя по учебным действиям учащегося;
  • "Информация об учебном продвижении" - краткие предметные комментарии учителей за каждый год обучения;
  • "Государственная итоговая аттестация" - для учеников 9 класса в случаях, предусмотренных законодательством;
  • "Решение педагогического совета".

К проекту также добавили методический комментарий с пояснениями по заполнению каждого раздела и примерами.

Когда может быть введена новая форма

МОН предлагает вводить обязательное заполнение свидетельства поэтапно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов - адаптировать свои системы.

В 2026-2027 учебном году обязательными будут три раздела:

  • "Результаты обучения";
  • "Характеристика учебной деятельности";
  • "Решение педагогического совета".

С 1 сентября 2027 года обязательными должны стать все разделы свидетельства. В то же время раздел о государственной итоговой аттестации будет заполнен с учетом условий, определенных законодательством.

Зачем нужно новое свидетельство

Проект был разработан в рамках реформы "Новая украинская школа". МОН отмечает, что оценка должна отражать развитие компетентностей учеников, в частности, их способность применять приобретенные знания и умения.

Единая структура документа должна помочь школам использовать общие подходы к отображению результатов обучения. Для учеников и родителей это должно сделать информацию об учебном продвижении более понятной, а разработчикам электронных журналов - упростить настройку формирования свидетельства.

МОН приглашает присоединиться к обсуждению

Министерство предлагает педагогам, руководителям школ, родителям и другим заинтересованным участникам присылать свои замечания и предложения к проекту.

В частности, МОН интересуют предложения по формулировкам, дополнительным примерам, понятности документа для учеников и родителей и подготовки, которая потребуется учителям для работы с новой формой.

Замечания можно присылать по электронному адресу: yevhenii.simenyk@mon.gov.ua до 21 октября 2026 года.

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