МОН запроваджує кар’єрних радників у школах: як вони працюватимуть

У школах, де навчаються учні 7-12 класів, працюватимуть один або два кар’єрні радники. Вони допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією та освітньою траєкторією.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа.
Відповідну норму щодо запровадження кар'єрних радників передбачено у листі Міністерства освіти і науки України.
Щонайменше один педагогічний працівник має консультувати учнів 7-9 класів, а ще один - учнів 10-12 класів.
Отже, у закладах, де навчаються діти обох вікових категорій, працюватимуть щонайменше двоє кар’єрних радників - по одному на кожен освітній рівень.
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Залежно від кількості учнів, структури закладу та навантаження школи зможуть залучати додаткових працівників. Також передбачено формування кадрового резерву.
МОН планує організувати навчання майбутніх кар’єрних радників окремо для роботи з учнями базової та старшої школи.
Детальну інформацію про строки й процедуру реєстрації, склад тренерів і перелік установ, на базі яких проводитимуть підвищення кваліфікації, міністерство обіцяє надіслати додатково.
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Раніше ми писали про те, що МОН надало рекомендації школам щодо того, як забезпечити безперервне навчання учнів в умовах не лише тривалих тривог, але і потенційних відключень світла.