МОН запроваджує кар’єрних радників у школах: як вони працюватимуть

Читайте також про те, що у школах Львівщини хочуть обмежувати користування мобільними телефонами та іншими електронними пристроями. Водночас для навчання та екстрених ситуацій будуть діяти винятки.

Раніше ми писали про те, що МОН надало рекомендації школам щодо того, як забезпечити безперервне навчання учнів в умовах не лише тривалих тривог, але і потенційних відключень світла.