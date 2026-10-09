МОН вводит карьерных советников в школах: как они будут работать

Сколько советников будет работать в школах

Соответствующая норма о введении карьерных советников предусмотрена в письме Министерства образования и науки Украины.

По меньшей мере, один педагогический работник должен консультировать учеников 7-9 классов, а еще один - учеников 10-12 классов.

Следовательно, в заведениях, где учатся дети обеих возрастов, будут работать по меньшей мере два карьерных советника - по одному на каждый образовательный уровень.

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В зависимости от количества учеников, структуры учреждения и загрузки школы смогут привлекать дополнительных работников. Также предусмотрено формирование кадрового резерва.

Как будут учить карьерных советников

МОН планирует организовать обучение будущих карьерных советников отдельно для работы с учениками базовой и старшей школы.

Подробную информацию о сроках и процедуре регистрации, составе тренеров и перечне учреждений, на базе которых будут проводить повышения квалификации, министерство обещает прислать дополнительно.