МОН вводит карьерных советников в школах: как они будут работать

В школах, где учатся ученики 7-12 классов, будут работать один или два карьерных советника. Они помогут школьникам определяться с будущей профессией и образовательной траекторией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа.
Соответствующая норма о введении карьерных советников предусмотрена в письме Министерства образования и науки Украины.
По меньшей мере, один педагогический работник должен консультировать учеников 7-9 классов, а еще один - учеников 10-12 классов.
Следовательно, в заведениях, где учатся дети обеих возрастов, будут работать по меньшей мере два карьерных советника - по одному на каждый образовательный уровень.
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В зависимости от количества учеников, структуры учреждения и загрузки школы смогут привлекать дополнительных работников. Также предусмотрено формирование кадрового резерва.
МОН планирует организовать обучение будущих карьерных советников отдельно для работы с учениками базовой и старшей школы.
Подробную информацию о сроках и процедуре регистрации, составе тренеров и перечне учреждений, на базе которых будут проводить повышения квалификации, министерство обещает прислать дополнительно.
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