RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

МОН вводит карьерных советников в школах: как они будут работать

11:45 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
В школах будут работать 1-2 карьерных советника (коллаж РБК-Украина)

В школах, где учатся ученики 7-12 классов, будут работать один или два карьерных советника. Они помогут школьникам определяться с будущей профессией и образовательной траекторией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа.

Сколько советников будет работать в школах

Соответствующая норма о введении карьерных советников предусмотрена в письме Министерства образования и науки Украины.

По меньшей мере, один педагогический работник должен консультировать учеников 7-9 классов, а еще один - учеников 10-12 классов.

Следовательно, в заведениях, где учатся дети обеих возрастов, будут работать по меньшей мере два карьерных советника - по одному на каждый образовательный уровень.

Читайте также: МОН вводит новые свидетельства достижений для 5-9 классов: что изменится для школьников

В зависимости от количества учеников, структуры учреждения и загрузки школы смогут привлекать дополнительных работников. Также предусмотрено формирование кадрового резерва.

Как будут учить карьерных советников

МОН планирует организовать обучение будущих карьерных советников отдельно для работы с учениками базовой и старшей школы.

Подробную информацию о сроках и процедуре регистрации, составе тренеров и перечне учреждений, на базе которых будут проводить повышения квалификации, министерство обещает прислать дополнительно.

Читайте также о том, что в школах Львовской области хотят ограничивать пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами. В то же время, для обучения и экстренных ситуаций будут действовать исключения.

Ранее мы писали о том, что МОН предоставило рекомендации школам по поводу того, как обеспечить непрерывное обучение учеников в условиях не только длительных тревог, но и потенциальных отключений света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ШколаОбразование в Украине