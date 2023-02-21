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МОН закликало школи перейти на дистанційку через загрозу обстрілів

Фото: МОН закликало школи перейти на дистанційку через загрозу обстрілів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство освіти звернулося до начальників ОВА та керівників закладів освіти із рекомендацією перейти на дистанційну форму навчання у період з 22 по 24 лютого. Це пов'язано із загрозою ударів з боку військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти Сергія Шкарлета.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - заявив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Черкасах, Рівному та Ніжині Чернігівська область школи переводять на дистанційне навчання через можливі удари росіян на річницю вторгнення.

Також повідомлялося, що у Броварах з 22 по 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ. перейти на онлайн вирішили і в Івано-Франківській області.

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