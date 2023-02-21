МОН призвало школы перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов

"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", - заявил Шкарлет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах, Ровно и Нежине Черниговская область школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных ударов россиян на годовщину вторжения.

Также сообщалось, что в Броварах с 22 по 24 февраля школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ. Перейти на онлайн решили в Ивано-Франковской области.

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