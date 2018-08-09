Минобразования зафиксировало в этом году наименьшее количество выпускников школ

В этом году зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время брифинга сообщила, что в этом году зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

В ведомстве сообщили, что от такой демографической ситуации страдают украинские вузы.

В министерстве сообщают, что нынешняя система широкого конкурса дает возможность студентам "осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят, а не где вынуждены".

Также сообщается, что по результатам вступительных экзаменов в этом году было зачислено более чем 2,1 тыс. выпускников, а еще 45 - по результатам собеседования.

Лилия Гриневич сообщила, что на сегодня еще не закончена вступительная кампания для жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса и для безопасности количество поступающих с этих территорий разглашаться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что более 58 тыс. абитуриентов в этом году поступили на бюджет. В этом году 58 875 тысяч выпускников получили рекомендации для зачисления на бюджет.