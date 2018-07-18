В МОН разработали новый порядок создания групп продленного дня в школах

В частности, новый порядок предоставляет возможность открывать инклюзивные группы для детей с особыми потребностями

В Министерстве образования и науки подготовили новый порядок создания групп продленного дня в школах. Соответствующий документ сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции Украины, говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Как отмечается, новый порядок предусматривает более комфортные условия для детей, а также учитывает особенности сельских и горных местностей и предоставляет возможность открывать инклюзивные группы.

"Директорат дошкольного и школьного образования подготовил порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования. Документ уже утвержден приказом МОН и ожидает на юстировку. Но чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение Кабинет министров принял сегодня, 18 июля", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

Так, в новом законе заложены следующие изменения:

предусмотрена возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня. Определены особенности процедуры их открытия, наполняемости и организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями.

группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями.

отмененное Положение допускало комплектования групп в пределах не менее 4-х возрастных категорий (например, из учащихся 2-5 классов), а теперь разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (к примеру, из учащихся 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития.

в то же время заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, как и ранее, смогут образовывать группы продленного дня для учащихся разного возраста.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году начнется автоматизация процесса жеребьевки для зачисление детей в первый класс.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство образования и науки Украины разрабатывает Стратегию инновационного развития Украины, которая будет учитывать израильский опыт.

Кроме того, сообщалось, что МОН выделило 1 млрд гривен для переоборудование школ для первого класса.