МОН выделит 100 млн гривен на создание учебно-практических центров

Комиссия Министерства образования и науки определила 53 учреждения профобразования, которые получат средства на создание учебно-практических центров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сообщается, что всего учреждениям будет выделено 100 миллионов гривен на создании учебно-практических центров.

Среди лидеров по регионам, учреждения которых получат финансирование:

Львовская область - 6 учреждений профобразования;

Ровенская и Днепропетровская области - по 4 учреждения;

Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Киевская, Полтавская и Херсонская области - по 3 заведения.

Также в МОН отметили, что 20% поданных заявок были отклонены в связи с несоответствием условиям конкурса и неточностям.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки Украины запустило сервис для отслеживания изменений в образовательном процессе, которые были внедрены в связи с карантином из-за коронавируса.

Также сообщалось, что ВНО в 2020 году будет проходить с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.