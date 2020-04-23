МОН виділить 100 млн гривень на створення навчально-практичних центрів

Комісія Міністерства освіти і науки визначила 53 заклади профосвіти, які отримають кошти на створення навчально-практичних центрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Повідомляється, що всього установам буде виділено 100 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів.

Серед лідерів по регіонах, установи яких отримають фінансування:

Львівська область - 6 закладів профосвіти;

Рівненська та Хмельницька області - по 4 установи;

Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Полтавська та Херсонська області - по 3 заклади.

Також у МОН наголосили, що 20% поданих заявок були відхилені у зв'язку з невідповідністю умовам конкурсу і неточностей.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти і науки України запустило сервіс для відстеження змін в освітньому процесі, які були впроваджені в зв'язку з карантином через коронавірусу.

Також повідомлялося, що ЗНО в 2020 році буде проходити з дотриманням соціального дистанціювання з використанням засобів індивідуального захисту через пандемію коронавірусу.