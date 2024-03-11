МОН вводить добровільний фаховий іспит для деяких вступників: хто може скласти

В Україні впровадять процедуру добровільного фахового вступного випробування для низки спеціальностей. Воно підвищує конкурсний бал під час вступу на бакалаврат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.
Нововведенням зможуть скористатися абітурієнти, які вступають на основі дипломів молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра.
"Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування. Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала. Саме тому вступники мають реально оцінити свій рівень фахових знань перед реєстрацією на вступні випробування", - зазначили у МОН.
Ваговий коефіцієнт випробування при розрахунку конкурсного балу дорівнює 1. Якщо вступник не отримає мінімального прохідного бала під час фахового іспиту, він не зможе вступити на скорочений термін навчання за обраною спеціальністю.
Для яких спеціальностей доступні фахові вступні випробування?
Аграрні науки та продовольство:
Управління та адміністрування:
Культура і мистецтво:
Соціальні та поведінкові науки:
Коли проходитимуть фахові вступні випробування?
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які спеціальності планують підняти конкурсний бал.
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