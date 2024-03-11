МОН вводит добровольный профессиональный экзамен для некоторых абитуриентов: кто может сдать

Нововведением смогут воспользоваться абитуриенты, поступающие на основе дипломов младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра и младшего бакалавра.

"Если абитуриенты хотят улучшить конкурсный балл и оценивают свои профессиональные знания выше, чем знания общеобразовательных предметов, они могут зарегистрироваться на профессиональное вступительное испытание. Результаты профессионального вступительного испытания будут внесены в формулу расчета конкурсного балла. Именно поэтому абитуриенты должны реально оценить свой уровень профессиональных знаний регистрацией на вступительные испытания", - отметили в МОН.

Весовой коэффициент испытания при расчете конкурсного балла равен 1. Если абитуриент не получит минимального проходного балла во время профессионального экзамена, он не сможет поступить на сокращенный срок обучения по выбранной специальности.

Для каких специальностей доступны профессиональные вступительные экзамены?

Аграрные науки и продовольствие:

агрономия;

защиту и карантин растений;

садоводство, плодоовощеводство и виноградарство;

разработка производства и переработки продукции животноводства;

лесное хозяйство;

садово-парковое хозяйство;

водные биоресурсы и аквакультура;

агроинженерия.

Управление и администрирование:

учет и налогообложение;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;

менеджмент;

маркетинг;

предпринимательство и торговля;

публичное управление и администрирование.

Культура и искусство:

менеджмент социокультурной деятельности.

Социальные и поведенческие науки:

экономика.

Когда будут проходить профессиональные вступительные экзамены?