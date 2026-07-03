МОН встановило терміни навчання для шкіл у 2026-2027 роках: ключові дати та що з канікулами

Новий навчальний рік традиційно розпочнеться 1 вересня.

Попри це, за словами прем'єр-міністерки, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді. Для цього важливо врахувати саме безпекову ситуацію в регіоні.

Свириденко наголосила, що це дасть змогу гнучко організовувати освітній процес, не перериваючи навчання навіть за умов воєнного стану.

"Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти", - пояснила глава уряду.

Вона також уточнила, що їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.

"Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах", - підсумувала Свириденко.