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МОН установило сроки обучения для школ в 2026-2027 годах: ключевые даты и что с каникулами

15:14 03.07.2026 Пт
2 мин
Не все школы могут начать и завершить обучение в один день
aimg Юлия Капитонова
Фото: школы готовятся к новому учебному году в условиях войны (Getty Images)

Кабинет министров Украины утвердил продолжительность и особенности проведения учебного года 2026-2027 в заведениях среднего образования. В условиях военного положения предусмотрено несколько важных моментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правительства Юлии Свириденко.

Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября.

Несмотря на это, по словам премьер-министра, областные и Киевская городские военные администрации вместе с основателями учебных заведений будут определять, как начнется учебный год в каждой общине. Для этого важно учесть именно ситуацию с безопасностью в регионе.

Свириденко подчеркнула, что это поможет гибко организовывать образовательный процесс, не прерывая обучение даже в условиях военного положения.

"Учебный год продлится до 30 июня 2027 года, однако фактическую дату завершения учебных занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения", - объяснила глава правительства.

Она также уточнила, что это будет делать педагогический совет с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса.

"Поэтому даты завершения обучения и каникул могут отличаться в разных школах", - подытожила Свириденко.

Ранее РБК-Украина писало, где и как можно просмотреть официальные результаты НМТ-2026.

Кроме того, стало известно, что для украинских выпускников школ в странах Европы действует новый механизм поступления в украинские вузы.

Также мы сообщали, что МОН обновило правила вступительной кампании-2026.

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