МОН советует школам при необходимости продлевать каникулы

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram .

Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах", - говорится в сообщении.

Напомним, с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Решение связано с ростом количества больных коронавирусом в городе.

Ранее сообщалось, что Львов находится за полшага до "красной зоны", поэтому школы частично уходят на дистанционное обучение.

Отметим, сегодня школы Одессы тоже отправили старшие классы дистанционное обучение.

Из-за ситуации с коронавирусом в Виннице большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95%. Кроме того, уже задействовано 80% кислородных точек.