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МОН радить школам за потреби продовжувати канікули

Автор: Андрій Василюк

Міністерство освіти і науки України радить школам продовжувати канікули в разі складної епідеміологічної ситуації.

Про це міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив в своєму Telegram.

"Провівши консультації з міністром охорони здоров’я та головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах", - йдеться в повідомленні.

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