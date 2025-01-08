МОН скасовує контрактні місця в аспірантурі: нові правила для абітурієнтів

У травні, після ухвалення закону про мобілізацію, кількість бажаючих вступити до аспірантури в Україні несподівано зросла майже вдесятеро - з 10 тисяч до 93 тисяч заяв. Міністерство освіти та науки України швидко виявило проблему: аспірантуру почали використовувати не за призначенням, а як спосіб уникнення мобілізації.

Масове збільшення заяв стало загрозою для легітимності аспірантури, адже ця освітня програма є основою підготовки викладачів і науковців. Щоб врегулювати ситуацію, в переддень вступних випробувань було ухвалено низку змін.

Зокрема, підвищено мінімальний бал для тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) зі 150 до 160. Це дозволило скоротити кількість вступників із 93 тисяч до 20 тисяч, зберігши якість добору.

Відмова від контрактної аспірантури

Ще однією важливою зміною стало скасування контрактної форми навчання. Вона, за словами представників МОН, часто використовувалась лише для отримання посвідчень, а не для реальної роботи над дисертаціями. Тепер вступ до аспірантури можливий виключно на бюджетній основі, а кількість бюджетних місць було збільшено вдвічі - з 3 тисяч до 6 тисяч.

"Зрештою, розподілені ці місця на дві третини на інженерні спеціальності. Так, велика кількість людей, які вступили, - це чоловіки 25+. Це правда. Але на інженерних спеціальностях ці люди працюють над розробками, які безпосередньо пов'язані з оборонним комплексом. І я пишаюся тим, як усе вийшло", - зазначив Михайло Винницький.