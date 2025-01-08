МОН отменяет контрактные места в аспирантуре: новые правила для абитуриентов

В мае, после принятия закона о мобилизации, количество желающих поступить в аспирантуру в Украине неожиданно выросло почти в десять раз - с 10 тысяч до 93 тысяч заявлений. Министерство образования и науки Украины быстро выявило проблему: аспирантуру начали использовать не по назначению, а как способ избежать мобилизации.

Массовое увеличение заявлений стало угрозой для легитимности аспирантуры, ведь эта образовательная программа является основой подготовки преподавателей и ученых. Чтобы урегулировать ситуацию, в канун вступительных испытаний был принят ряд изменений.

В частности, повышен минимальный балл для теста общей учебной компетентности (ОУНК) со 150 до 160. Это позволило сократить количество поступающих с 93 тысяч до 20 тысяч, сохранив качество отбора.

Отказ от контрактной аспирантуры

Еще одним важным изменением стала отмена контрактной формы обучения. Она, по словам представителей МОН, часто использовалась только для получения удостоверений, а не для реальной работы над диссертациями. Теперь поступление в аспирантуру возможно исключительно на бюджетной основе, а количество бюджетных мест было увеличено вдвое - с 3 тысяч до 6 тысяч.

"В конце концов, распределены эти места на две трети на инженерные специальности. Да, большое количество людей, которые поступили, - это мужчины 25+. Это правда. Но на инженерных специальностях эти люди работают над разработками, которые непосредственно связаны с оборонным комплексом. И я горжусь тем, как все получилось", - отметил Михаил Винницкий.