МОН отменяет контрактные места в аспирантуре: новые правила для абитуриентов

МОН приняло важные изменения в системе аспирантуры. Повышение минимального балла для поступления и отмена контрактной формы обучения позволяют сосредоточить внимание на бюджетных местах.
Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB.
В мае, после принятия закона о мобилизации, количество желающих поступить в аспирантуру в Украине неожиданно выросло почти в десять раз - с 10 тысяч до 93 тысяч заявлений. Министерство образования и науки Украины быстро выявило проблему: аспирантуру начали использовать не по назначению, а как способ избежать мобилизации.
Массовое увеличение заявлений стало угрозой для легитимности аспирантуры, ведь эта образовательная программа является основой подготовки преподавателей и ученых. Чтобы урегулировать ситуацию, в канун вступительных испытаний был принят ряд изменений.
В частности, повышен минимальный балл для теста общей учебной компетентности (ОУНК) со 150 до 160. Это позволило сократить количество поступающих с 93 тысяч до 20 тысяч, сохранив качество отбора.
Еще одним важным изменением стала отмена контрактной формы обучения. Она, по словам представителей МОН, часто использовалась только для получения удостоверений, а не для реальной работы над диссертациями. Теперь поступление в аспирантуру возможно исключительно на бюджетной основе, а количество бюджетных мест было увеличено вдвое - с 3 тысяч до 6 тысяч.
"В конце концов, распределены эти места на две трети на инженерные специальности. Да, большое количество людей, которые поступили, - это мужчины 25+. Это правда. Но на инженерных специальностях эти люди работают над разработками, которые непосредственно связаны с оборонным комплексом. И я горжусь тем, как все получилось", - отметил Михаил Винницкий.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины предлагает освободить поступающих с высокими баллами ВНО от обязанности отработки после обучения. Эта инициатива является частью новой модели финансирования образования, направленной на поддержку талантливых абитуриентов.