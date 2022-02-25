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МОН рекомендует прекратить образовательный процесс на две недели

Автор: Сергей Пышкин

Министерство образования и науки призывает прекратить образовательный процесс на две недели. Рекомендательное письмо было направлено руководителям соответствующих департаментов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

"Информирую, что с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального и высшего образования с рекомендацией о прекращении образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявления каникул на две недели", - пишет Шкарлет.

Фото: рекомендательное письмо от МОН (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, как школы и вузы будут работать в условиях военного времени.

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