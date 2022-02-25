МОН рекомендує припинити освітній процес на два тижні

Міністерство освіти та науки закликає припинити освітній процес на два тижні. Рекомендаційний лист було направлено керівникам відповідних департаментів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.
"Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні", - пише Шкарлет.
Фото: рекомендаційний лист від МОН (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу.