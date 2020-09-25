В МОН разъяснили ситуацию с Олимпийским колледжем после стычек с полицией

Министерство образования и науки отреагировало на столкновения, которые произошли под Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного. Там уверяют, что заведение не планируют ликвидировать и требуют расследовать инцидент.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет о реорганизации колледжа, а не его ликвидации. Планируется присоединить его к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины.

Обещают также сохранить за учреждением права финансово-хозяйственной самостоятельности, имея в виду ведение отдельного баланса, открытие счета в органах государственной казначейской службы с правом иметь код сети, иметь печать и штамп.

В МОН подчеркнули, что учебное заведение не может самостоятельно существовать, поскольку не соответствует требованиям законодательства, необходимым для получения статуса колледжа в системе высшего образования.

Министерство также обращается к правоохранителям с просьбой расследовать ситуацию, которая произошла на территории колледжа 24 сентября и призывает привлечь к ответственности лиц, причастных к эскалации конфликта.

Напомним, 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения между работниками и студентами колледжа, которые заявляют о его "рейдерском захвате", и полицейскими.