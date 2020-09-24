ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Возле колледжа в Киеве произошли стычки с полицией, есть пострадавшие

Киев, Четверг 24 сентября 2020 17:08
Возле колледжа в Киеве произошли стычки с полицией, есть пострадавшие
Фото: стычки с полицией (facebook.com/Piddubnyicollege)
Автор: РБК-Украина

На территории Олимпийского колледжа в Киеве произошли стычки с полицией. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что сегодня днем на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного возникла конфликтная ситуация. Полиция на месте уточнила, что конфликт произошел во время визита ликвидационной комиссии.

Полицейские вмешались в ситуацию, в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители. Сейчас обе стороны конфликта приглашены в управление полиции для дачи объяснений.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

Отметим, в начале сентября студенты этого колледжа объявили забастовку после решения Кабинета министров передать его Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС). В правительстве решили реорганизовать колледж, присоединив к университету.

Олимпийский колледж назвал это попыткой рейдерского захвата. На его странице в Facebook указано, что руководство НУФВиС якобы привлекло так называемых титушек, чтобы решить конфликтную ситуацию.

Перші затримання!

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киеврейдерский захватстолкновения
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь