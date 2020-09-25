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У МОН пояснили ситуацію з Олімпійським коледжем після сутичок з поліцією

Автор: Артур Родивилов

Міністерство освіти і науки відреагувало на зіткнення, які сталися під Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Там запевняють, що заклад не планують ліквідувати та вимагають розслідувати інцидент.

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Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У відомстві підкреслюють, що йдеться про реорганізації коледжу, а не його ліквідацію. Планується приєднати його до Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Обіцяють також зберегти за установою права фінансово-господарської самостійності, маючи на увазі ведення окремого балансу, відкриття рахунки в органах державної казначейської служби з правом мати код мережі, мати печатку і штамп.

У МОН наголосили, що навчальний заклад не може самостійно існувати, оскільки не відповідає вимогам законодавства, необхідним для отримання статусу коледжу в системі вищої освіти.

Міністерство також звертається до правоохоронців з проханням розслідувати ситуацію, яка сталася на території коледжу 24 вересня і закликає притягнути до відповідальності осіб, причетних до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися зіткнення між працівниками та студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

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