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В МОН разъяснили по поводу зарплат педагогов на время карантина

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 18:49
В МОН разъяснили по поводу зарплат педагогов на время карантина
Иллюстративное фото (УНИАН)

В министерстве заявили, что готовы реагировать на каждый случай невыплаты зарплаты

На период карантина из-за пандемии коронавируса за педагогическими работниками должна сохраняться средняя заработная плата. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает правительственный портал.

Она отметила, что МОН направило соответствующие письма руководителям департаментов и учреждений образования.

"Подчеркиваю, что работники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату. Мы направили соответствующие письма руководителям департаментов и учреждений образования, в которых разъяснили вопросы оплаты труда во время карантина. Мы готовы реагировать на каждый случай и сделать все от нас зависящее, чтобы каждому педагогическому работнику учебного заведения была выплачена средняя заработная плата", - сказала Мандзий.

И.о. министра подчеркнула, что в случае, когда учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

"Учитывая продление карантина, МОН предусматривает проведение заседаний аттестационной комиссии дистанционно без обязательного присутствия педагогических работников во время заседания. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время... Заполнение классных журналов продолжится после завершения карантина. Во время этого процесса учителя смогут использовать заметки, которые они делают во время дистанционного обучения в период карантина", - разъяснили в министерстве.

Напомним, в МОН отметили, что, согласно закону "Об образовании", учебный год в Украине завершится 1 июля.

Как писало РБК-Украина, Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине 2020 года будет проведено, однако его сроки могут сместить.

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