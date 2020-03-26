У МОН роз'яснили щодо зарплат педагогів на час карантину

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У міністерстві заявили, що готові реагувати на кожен випадок невиплати зарплати

На період карантину через пандемію коронавірусу за педагогічними працівниками має зберігатись середня заробітна плата. Про це повідомила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає урядовий портал.

Вона зазначила, що МОН скерувало відповідні листи керівникам департаментів та закладів освіти.

"Наголошую на тому, що працівники закладів освіти на період карантину мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Ми скерували відповідні листи керівникам департаментів та закладів освіти, в яких роз’яснили питання оплати праці під час карантину. Ми готові реагувати на кожен випадок і зробити все від нас залежне, щоб кожному педагогічному працівнику закладу освіти було виплачено середню заробітну плату", - сказала Мандзій.

Т.в.о. міністра підкреслила, що у випадку, коли вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

"Зважаючи на продовження карантину, МОН передбачає проведення засідань атестаційної комісії дистанційно без обов’язкової присутності педагогічних працівників під час засідання. Відповідний наказ буде оприлюднено найближчим часом... Заповнення класних журналів продовжиться після завершення карантину. Під час цього процесу вчителі зможуть використовувати нотатки, які вони роблять під час дистанційного навчання у період карантину", - роз'яснили у міністерстві.

Нагадаємо, у МОН зазначили, що, відповідно до закону "Про освіту", навчальний рік в Україні завершиться 1 липня.

Як писало РБК-Україна, Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні 2020 року буде проведено, однак його терміни можуть змістити.