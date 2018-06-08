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МОН автоматизує жеребкування на вступ у перші класи в 2019 році

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 06:04
Фото: святкова лінійка в школі (РБК-Україна)
Фото: святкова лінійка в школі (РБК-Україна)

МОН збирається створити реєстри, які будуть використовуватися для зарахування дітей в 1-й клас

В 2019 році почнеться автоматизація процесу жеребкування для зарахування дітей в перший клас. Про це йдеться в заяві Міністерства освіти і науки України.

В роз'ясненні зазначається, що МОН збирається створити реєстри, які будуть використовуватися для зарахування дітей в перший клас.

"Введення реєстрів передбачає, що принцип територіальної доступності збережеться, тобто право гарантованого місця в школі будуть мати діти, які проживають на території обслуговування закладу. У системі буде зашитий механізм автоматизованої жеребкування", - додали в МОН.

Наголошується, що поки реєстри знаходяться ще на етапі розробки, було запропоновано процедуру проведення жеребкування безпосередньо в школах.

"Процедура виписана таким чином, щоб вона була не чутлива до зловживань і відкритою для контролю широкої громадськості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генсек НАТО прокоментував перспективи вступу України в Альянс.

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Теги публікації: МОН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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