МОН автоматизує жеребкування на вступ у перші класи в 2019 році

МОН збирається створити реєстри, які будуть використовуватися для зарахування дітей в 1-й клас

В 2019 році почнеться автоматизація процесу жеребкування для зарахування дітей в перший клас. Про це йдеться в заяві Міністерства освіти і науки України.

В роз'ясненні зазначається, що МОН збирається створити реєстри, які будуть використовуватися для зарахування дітей в перший клас.

"Введення реєстрів передбачає, що принцип територіальної доступності збережеться, тобто право гарантованого місця в школі будуть мати діти, які проживають на території обслуговування закладу. У системі буде зашитий механізм автоматизованої жеребкування", - додали в МОН.

Наголошується, що поки реєстри знаходяться ще на етапі розробки, було запропоновано процедуру проведення жеребкування безпосередньо в школах.

"Процедура виписана таким чином, щоб вона була не чутлива до зловживань і відкритою для контролю широкої громадськості", - йдеться в повідомленні.

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