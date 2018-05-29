МОН розробляє Стратегію інноваційного розвитку за досвідом Ізраїлю, - Гриневич

Міносвіти зараз вивчає досвід Ізраїлю у сфері інновацій

Міністерство освіти і науки (МОН) України розробляє Стратегію інноваційного розвитку України, яка враховуватиме ізраїльський досвід. Про це сказала міністр освіти Лілія Гриневич на науковій міністерській конференції в Ізраїлі, передає прес-служба МОН.

За її словами, Міносвіти має два стратегічних завдання, які мають дати поштовх розвитку інновацій: створення Стратегії інноваційного розвитку України та написання Закону "Про трансфер технологій".

"У чинній системі функціонування сфери науки в Україні наукові результати - це інтелектуальна власність університетів та наукових установ, що їх створили. Зараз не існує умов для комерціалізації наявних наукових результатів. Саме це має виправити новий Закон "Про трансфер технологій", - сказала Гриневич.

Також вона додала, що Міносвіти зараз вивчає досвід Ізраїлю у сфері інновацій.

"Ми хочемо використати ці напрацювання для написання Стратегії інноваційного розвитку", - розповіла Гриневич.

Також вона додала, що нещодавно було підписано протокол щодо розподілу повноважень у сфері інновацій між МОН та Мінекономрозвитку. Так, МОН формуватиме інноваційне середовище в навчальних і наукових закладах, а Мінекономрозвитку знаходитиме шляхи для комерціалізації винаходів.

Нагадаємо, 18 травня 2018 року перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і міністр освіти Лілія Гриневич підписали протокол про розподіл повноважень у сфері інновацій та домовилися про ключові напрямки співпраці.

У задачу МОН входить створення умов для підготовки винахідників і формування інноваційного середовища в школах, вузах, наукових установах тощо. Мінекономрозвитку забезпечить умови для комерціалізації винаходів.