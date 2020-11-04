МОН рассказало, будут ли двойные зимние каникулы

Министерство образования и науки Украины не принимало никаких решений о двойных зимних каникулах. Никаких официальных писем с рекомендациями по этому вопросу министерство также не направляло.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как пояснили в министерстве, образовательный процесс в украинских заведениях образования организуется в соответствии с законами и образовательной программы учреждения. Руководители учреждений образования имеют право самостоятельно определять даты каникул.

"А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации", - отметили в МОН.

В министерстве добавили, что продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.

"Информация об установлении в 2020/2021 у.г. зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года и с 15 до 21 февраля 2021 года является недостоверной", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, школы Харькова и Харьковской области, которые попали в "красную зону", после осенних каникул перевели на дистанционное обучение.

Также дистанционное обучение ввели в школах Сум, которые попали в "красную зону" карантина.