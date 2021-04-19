Могут ли из-за карантина продолжить учебный год: образовательный омбудсмен дал объяснение

Учебный год в образовательных учреждениях может быть продлен, если возникнет такая необходимость. Такие решения принимает местная власть.

Об этом в эфире " Сниданка с 1+1 " заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что учебный год в школах по закону длится до 30 июня, а обучение должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года.

"По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент решит продлить учебный год, они имеют на это право", - сказал Горбачев.

На просьбу рассказать, есть ли какие-то слухи о продлении учебного года, он ответил: "Это все очень индивидуально. Зависит от того, где именно это будет сделано. Поэтому нужно спрашивать местную власть".