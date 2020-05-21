В МОН рассказали, как будут работать пожилые педагоги во время пандемии

Фото: карантин в школах (РБК-Украина)

На зарплате это не отразится

Для пожилых педагогов сделают гибкий график работы во время пандемии коронавируса. Этот график нужен, чтобы не подвергать их опасности.

Об этом заявила и. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире "Сниданка 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что гибкий график - это не отстранение. Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций. По ее словам, на зарплате это не отразится.

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска", - сказала Мандзий.

Напомним, на период карантина из-за пандемии коронавируса за педагогическими работниками должна сохраняться средняя заработная плата.

Отметим, Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта для учителей начальных классов и заведений общего среднего образования. При разработке стандарта использовался международный опыт, а также онлайн-обсуждение документа в фокус-группах учителей начальной и средней школы.

Автор: Анастасия Рокитна