ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МОН рассказали, как будут работать пожилые педагоги во время пандемии

Новости » Общество     21.05.2020 - 10:50
В МОН рассказали, как будут работать пожилые педагоги во время пандемии
Фото: карантин в школах (РБК-Украина)

На зарплате это не отразится

Для пожилых педагогов сделают гибкий график работы во время пандемии коронавируса. Этот график нужен, чтобы не подвергать их опасности.

Об этом заявила и. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире "Сниданка 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что гибкий график - это не отстранение. Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций. По ее словам, на зарплате это не отразится.

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска", - сказала Мандзий.

Напомним, на период карантина из-за пандемии коронавируса за педагогическими работниками должна сохраняться средняя заработная плата.

Отметим, Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта для учителей начальных классов и заведений общего среднего образования. При разработке стандарта использовался международный опыт, а также онлайн-обсуждение документа в фокус-группах учителей начальной и средней школы.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины МОНучитель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь