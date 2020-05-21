У МОН розповіли, як будуть працювати літні педагоги під час пандемії

Фото: карантин у школах (РБК-Україна)

На зарплаті це не позначиться

Для літніх педагогов зроблять гнучкий графік роботи під час пандемії коронавірусу. Цей графік потрібен, щоб не наражати їх на небезпеку.

Про це заявила в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі "Сніданку 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що гнучкий графік - це не відсторонення. Повинен бути графік, щоб не наражати на небезпеку з одного боку, а з іншого - можливо виконання інших функцій. За її словами, на зарплаті це не позначиться.

"Це люди в групі ризику. Тому, наприклад, коли ситуація нормалізується, то безперечно директора врахують вік кожного працівника, зроблять гнучкий графік, щоб не наражати на небезпеку тих людей, які знаходяться в групі ризику", - сказала Мандзій.

Нагадаємо, на період карантину через пандемію коронавірусу за педагогічними працівниками повинна зберігатись середня заробітна плата.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки розробило проект професійного стандарту для вчителів початкових класів та закладів загальної середньої освіти. При розробці стандарту використовувався міжнародний досвід, а також онлайн-обговорення документа в фокус-групах вчителів початкової і середньої школи.

Автор: Анастасия Рокитна