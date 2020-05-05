Минобразования разработало новые стандарты для учителей

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Документ опубликован для общественного обсуждения

Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта для учителей начальных классов и заведений общего среднего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Сообщается, что документ опубликован 5 мая для общественного обсуждения. Замечания и предложения к проекту принимаются до 20 мая.

"Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационных категорий позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации", - сообщили в министерстве.

При разработке стандарта использовался международный опыт, а также онлайн-обсуждение документа в фокус-группах учителей начальной и средней школы.

Ранее РБК-Украина писало, что в МОН разработали уроки о коронавирусе COVID-19 для учеников 6-10 классов. Всего были разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов с возможность обучения через видеосвязь или в условиях ограниченного доступа к интернету.

Также сообщалось, что из-за карантина в Министерстве образования изменили условия подачи документов абитуриентами для вступления в университеты.