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МОН проведет аудит 740 заведений профобразования

Новости » Общество     21.12.2019 - 22:18
МОН проведет аудит 740 заведений профобразования
Фото: МОН (УНИАН)

Аудит будет состоять из анкетирования учреждений и региональных обсуждений

Министерство образования запланировало (МОН) в январе 2020 года аудит 740 учреждений профессионального образования, работающих в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что аудит будет состоять из двух частей - анкетирование учреждений и региональных обсуждений.

Цель аудита - получить данные для построения оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики, сообщили в министерстве.

В настоящее время эксперты дорабатывают анкету, которую разошлют заведениям профобразования, а также согласуют со стейкхолдерами, как должен проходить аудит.

«Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети», — пояснил заместитель министра Петр Коржевский, добавив, что в проект анкеты уже наработали технический блок вопросов.

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